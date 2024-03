SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 11.03.2021 wurde das Vetropack A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,695 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,34 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 08.03.2024 auf 38,55 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 65,34 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,66 Prozent.

Am Markt war Vetropack A jüngst 764,22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at