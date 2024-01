SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vetropack A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vetropack A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,85 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,574 Vetropack A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,07 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 05.01.2024 auf 38,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,93 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 754,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at