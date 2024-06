SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vontobel-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Vontobel-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,377 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Vontobel-Papiere wären am 27.06.2024 74,24 CHF wert, da der Schlussstand 53,90 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 25,76 Prozent gleich.

Vontobel war somit zuletzt am Markt 2,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at