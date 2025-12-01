Zug Estate b Aktie
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingefahren
Das Zug Estates B-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 439,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,695 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 1 473,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 120,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 473,25 CHF, was einer positiven Performance von 47,32 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
