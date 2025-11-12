SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zuger Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zuger Kantonalbank-Aktie bei 7 360,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,014 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,84 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 11.11.2025 auf 8 820,00 CHF belief. Mit einer Performance von +19,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at