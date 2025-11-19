SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zuger Kantonalbank-Aktien gewesen.

Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6 300,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,159 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 380,95 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 18.11.2025 auf 8 700,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 38,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at