Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Frühes Investment
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 0,14 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6 993,007 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 454,55 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 04.11.2025 auf 0,07 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 54,55 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 9,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
