SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Freitagmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,31 Prozent tiefer bei 17 011,46 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,174 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,078 Prozent stärker bei 17 077,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 063,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 094,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 987,57 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 1,79 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 748,62 Punkten. Der SPI notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 16 525,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 711,55 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,62 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 15,71 Prozent auf 291,00 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 9,59 Prozent auf 160,00 CHF), Idorsia (+ 5,42 Prozent auf 3,50 CHF), SIG Group (+ 4,29 Prozent auf 9,00 CHF) und Straumann (+ 3,69 Prozent auf 100,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Perrot Duval SA (-19,28 Prozent auf 40,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,18 Prozent auf 7,30 CHF), Addex Therapeutics (-7,10 Prozent auf 0,06 CHF), BioVersys (-6,48 Prozent auf 23,10 CHF) und Curatis (-6,30 Prozent auf 12,65 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 110 447 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,437 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

