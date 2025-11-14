Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Performance im Blick
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Adval Tech-Anteile an diesem Tag 74,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,351 Adval Tech-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 54,05 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 13.11.2025 auf 40,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 45,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Adval Tech bezifferte sich zuletzt auf 29,92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AGmehr Nachrichten
|
15:59
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25