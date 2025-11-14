SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Adval Tech-Anteile an diesem Tag 74,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,351 Adval Tech-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 54,05 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 13.11.2025 auf 40,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 45,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech bezifferte sich zuletzt auf 29,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at