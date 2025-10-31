ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Rentables ams-OSRAM-Investment?
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 31.10.2022 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,49 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,279 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,24 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 30.10.2025 auf 11,05 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,76 Prozent verringert.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
