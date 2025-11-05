Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

Kursverlauf 05.11.2025 09:29:25

SLI aktuell: SLI verliert zum Start

SLI aktuell: SLI verliert zum Start

Der SLI setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,07 Prozent tiefer bei 2 013,48 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,435 Prozent tiefer bei 2 006,03 Punkten, nach 2 014,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 005,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 013,48 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,128 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 027,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, betrug der SLI-Kurs 1 967,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der SLI einen Wert von 1 945,44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,78 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 2,02 Prozent auf 626,80 CHF), Lindt (+ 1,45 Prozent auf 12 630,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 152,60 CHF), Adecco SA (+ 1,08 Prozent auf 22,48 CHF) und Givaudan (+ 1,07 Prozent auf 3 309,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams-OSRAM (-1,79 Prozent auf 10,44 CHF), Alcon (-1,58 Prozent auf 59,76 CHF), Temenos (-1,32 Prozent auf 74,90 CHF), Lonza (-1,22 Prozent auf 533,40 CHF) und Sandoz (-1,16 Prozent auf 54,34 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 203 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 222,174 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

