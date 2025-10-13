ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
18,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,77 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,95%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu ams-OSRAM AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
|12,56
|2,11%
