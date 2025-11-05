Freundlicher Handel: SLI am Nachmittag stärker

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent höher bei 2 019,01 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,435 Prozent leichter bei 2 006,03 Punkten in den Handel, nach 2 014,80 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 005,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 020,33 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,403 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 027,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der SLI mit 1 967,60 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 945,44 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,07 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Adecco SA (+ 3,60 Prozent auf 23,04 CHF), UBS (+ 2,19 Prozent auf 31,21 CHF), Sika (+ 2,04 Prozent auf 152,55 CHF), Sonova (+ 2,04 Prozent auf 220,10 CHF) und Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3 311,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams-OSRAM (-2,26 Prozent auf 10,39 CHF), Sandoz (-1,16 Prozent auf 54,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 57,56 CHF), Temenos (-0,92 Prozent auf 75,20 CHF) und Lonza (-0,89 Prozent auf 535,20 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 431 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 222,174 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at