SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Autoneum-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Autoneum-Papier an diesem Tag bei 108,22 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 92,404 Autoneum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 897,53 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Papiers am 27.11.2025 auf 150,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 38,98 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 870,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at