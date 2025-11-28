Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Autoneum-Investment? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Autoneum-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Autoneum-Papier an diesem Tag bei 108,22 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 92,404 Autoneum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 897,53 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Papiers am 27.11.2025 auf 150,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 38,98 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 870,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoneum AGmehr Nachrichten