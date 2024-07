SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie betrug an diesem Tag 52,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 190,476 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 58,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 047,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,48 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale du Jura SA eine Börsenbewertung in Höhe von 170,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at