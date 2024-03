SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Calida-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.03.2023 wurde das Calida-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 44,05 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 227,015 Calida-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 28,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 413,17 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 413,17 CHF entspricht einer negativen Performance von 35,87 Prozent.

Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 236,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at