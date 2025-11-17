Calida Aktie
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Calida-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,63 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 423,237 Calida-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 13,32 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 637,51 CHF wert. Damit wäre die Investition um 43,62 Prozent gesunken.
Calida wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,11 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
