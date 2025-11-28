SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cembra Money Bank-Anteile an diesem Tag 81,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 123,457 Cembra Money Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.11.2025 gerechnet (93,65 CHF), wäre das Investment nun 11 561,73 CHF wert. Mit einer Performance von +15,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Cembra Money Bank einen Börsenwert von 2,73 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-IPO fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at