SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 14.11.2020 wurde das Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 110,30 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investierten, hätten nun 0,907 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,50 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 13.11.2025 auf 91,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,50 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 wurden Cembra Money Bank-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at