Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lukrative Cembra Money Bank-Investition?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Cembra Money Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 60,20 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,611 Cembra Money Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (90,20 CHF), wäre das Investment nun 1 498,34 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,83 Prozent mehr wert.
Der Cembra Money Bank-Wert an der Börse wurde auf 2,62 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX war der 30.10.2013. Zum Börsendebüt der Cembra Money Bank-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!