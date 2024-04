SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.04.2021 wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 125,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 79,872 COLTENE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der COLTENE-Aktie auf 57,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 600,64 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 53,99 Prozent.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 343,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at