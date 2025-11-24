SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die COLTENE-Aktie gebracht.

Am 24.11.2015 wurde das COLTENE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,728 COLTENE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 48,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,66 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,34 Prozent verkleinert.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 288,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at