SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Compagnie Financiere Tradition Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition am 21.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 6,00 CHF vereinbart. Damit wurde die Compagnie Financiere Tradition-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,09 Prozent vergrößert. Compagnie Financiere Tradition zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 40,68 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,68 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Compagnie Financiere Tradition-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX-Handel bei 151,50 CHF in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Compagnie Financiere Tradition-Anteilsschein erfolgt am 22.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Compagnie Financiere Tradition-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 verzeichnet die Compagnie Financiere Tradition-Aktie eine Dividendenrendite von 5,08 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 5,26 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Compagnie Financiere Tradition via SIX 49,99 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 74,14 Prozent stärker zugenommen als der Compagnie Financiere Tradition-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Compagnie Financiere Tradition

Compagnie Financiere Tradition-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Compagnie Financiere Tradition beträgt aktuell 1,176 Mrd. CHF. Das Compagnie Financiere Tradition-KGV beläuft sich aktuell auf 9,28. 2023 setzte Compagnie Financiere Tradition 983,320 Mio. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 12,71 CHF.

Redaktion finanzen.at