SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die EFG International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug an diesem Tag 12,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,210 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,23 CHF wert. Mit einer Performance von +51,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von EFG International belief sich zuletzt auf 5,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at