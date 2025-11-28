SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in EFG International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.11.2020 wurden EFG International-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,02 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 166,113 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 18,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 066,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 206,64 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von EFG International betrug jüngst 5,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at