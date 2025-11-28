EFG International Aktie

EFG International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives EFG International-Investment? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in EFG International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.11.2020 wurden EFG International-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,02 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 166,113 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.11.2025 auf 18,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 066,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 206,64 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von EFG International betrug jüngst 5,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EFG International AGmehr Nachrichten