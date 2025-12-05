EFG International Aktie

EFG International

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

EFG International-Anlage unter der Lupe 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EFG International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,05 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die EFG International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 995,025 EFG International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 18,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 447,76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 84,48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EFG International belief sich zuletzt auf 5,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

