SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EFG International-Aktien verdienen können.

EFG International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,27 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 12,092 EFG International-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 17,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,12 CHF wert. Damit wäre die Investition um 111,12 Prozent gestiegen.

EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

