SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.05.2021 wurden Flughafen Zürich-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Flughafen Zürich-Papier bei 165,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Flughafen Zürich-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,603 Flughafen Zürich-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2024 gerechnet (191,90 CHF), wäre das Investment nun 115,74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 15,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 5,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at