SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Implenia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Implenia-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,75 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,952 Implenia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 444,31 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Anteils am 21.11.2025 auf 60,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 44,43 Prozent.

Implenia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at