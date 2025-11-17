Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Lukrativer Implenia-Einstieg?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,06 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,337 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 61,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,56 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 167,56 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Implenia betrug jüngst 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
