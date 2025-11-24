INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|INTERROLL-Anlage unter der Lupe
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das INTERROLL-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 763,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,131 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 284,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 170,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 184,40 Prozent.
Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
