SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INTERROLL-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das INTERROLL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das INTERROLL-Papier letztlich bei 2 290,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,044 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 31.10.2025 108,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 480,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,30 Prozent.

INTERROLL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at