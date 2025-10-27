INTERROLL Aktie

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

Lukrative INTERROLL-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in INTERROLL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die INTERROLL-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren INTERROLL-Anteile an diesem Tag 739,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,523 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 198,11 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 24.10.2025 auf 2 455,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +231,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

