INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Lukrative INTERROLL-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die INTERROLL-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren INTERROLL-Anteile an diesem Tag 739,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,523 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 198,11 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 24.10.2025 auf 2 455,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +231,98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 2,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INTERROLL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.25
|Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.09.25