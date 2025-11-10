INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|INTERROLL-Investmentbeispiel
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INTERROLL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die INTERROLL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2 300,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,435 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 2 415,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 050,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AGmehr Nachrichten
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INTERROLL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.10.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.10.25