WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

INTERROLL-Investmentbeispiel 10.11.2025 10:03:57

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INTERROLL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen INTERROLL-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die INTERROLL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2 300,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,435 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 2 415,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 050,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

