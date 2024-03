SPI-Titel INTERROLL-Aktie: Wäre ein INTERROLL-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Anleger, die vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der INTERROLL-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3 065,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,326 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.03.2024 auf 3 050,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 995,11 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 995,11 CHF, was einer negativen Performance von 0,49 Prozent entspricht.

Der INTERROLL-Wert an der Börse wurde auf 2,51 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at