SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intershop-Aktien gewesen.

Die Intershop-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Intershop-Papier bei 124,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, befänden sich nun 80,128 Intershop-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Intershop-Aktie auf 158,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 708,33 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intershop bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at