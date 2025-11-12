Intershop Aktie
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,251 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (155,80 CHF), wäre das Investment nun 1 285,48 CHF wert. Mit einer Performance von +28,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Intershop war somit zuletzt am Markt 1,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
