SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Intershop-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,251 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (155,80 CHF), wäre das Investment nun 1 285,48 CHF wert. Mit einer Performance von +28,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Intershop war somit zuletzt am Markt 1,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at