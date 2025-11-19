LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|LEM-Investition im Blick
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 773,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 12,937 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 293,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 796,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,03 Prozent verringert.
LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 352,41 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
