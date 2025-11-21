Medacta Aktie

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

Langfristige Performance 21.11.2025 10:04:50

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Medacta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Medacta-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Medacta-Papier bei 103,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 96,712 Medacta-Anteilen. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 20.11.2025 14 506,77 CHF wert, da der Schlussstand 150,00 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 14 506,77 CHF, was einer positiven Performance von 45,07 Prozent entspricht.

Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Papiers auf 104,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

