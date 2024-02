SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Medmix-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Medmix-Anteile an diesem Tag bei 18,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 555,556 Medmix-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 533,33 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Papiers am 06.02.2024 auf 17,16 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,67 Prozent eingebüßt.

Medmix wurde am Markt mit 700,47 Mio. CHF bewertet. Am 30.09.2021 wurden Medmix-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Medmix-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at