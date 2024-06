SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Medmix-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Medmix-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,05 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medmix-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,384 Medmix-Aktien. Die gehaltenen Medmix-Aktien wären am 25.06.2024 605,64 CHF wert, da der Schlussstand 13,96 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,44 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Medmix bezifferte sich zuletzt auf 587,83 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Papiers fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Medmix-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at