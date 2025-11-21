SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Mikron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Mikron-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,96 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Mikron-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 677,852 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 32 449,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,34 CHF belief. Damit wäre die Investition um 224,50 Prozent gestiegen.

Mikron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 320,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at