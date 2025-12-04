Peach Property Group Aktie

Peach Property Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

Investmentbeispiel 04.12.2025 10:03:38

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.12.2022 wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,47 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 742,194 Peach Property Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 341,83 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 03.12.2025 auf 5,85 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 56,58 Prozent.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 321,23 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Peach Property Group AG

Analysen zu Peach Property Group AG

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Peach Property Group AG 6,00 -3,23% Peach Property Group AG

