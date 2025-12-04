SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.12.2022 wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,47 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 742,194 Peach Property Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 341,83 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 03.12.2025 auf 5,85 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 56,58 Prozent.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 321,23 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at