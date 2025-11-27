SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Peach Property Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 9,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 110,026 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (5,94 CHF), wäre die Investition nun 653,55 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,64 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group bezifferte sich zuletzt auf 317,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at