SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der SFS-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SFS-Aktie bei 110,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,091 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 119,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 085,45 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,55 Prozent.

Insgesamt war SFS zuletzt 4,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at