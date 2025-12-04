SKAN Aktie
SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine SKAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SKAN-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 67,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,925 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (49,00 CHF), wäre die Investition nun 731,34 CHF wert. Damit wäre die Investition 26,87 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von SKAN belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des SKAN-Papiers wurde der Erstkurs mit 75,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
