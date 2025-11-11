SoftwareONE Aktie

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

Hochrechnung 11.11.2025 10:03:38

SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen SoftwareONE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 11.11.2020 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,310 SoftwareONE-Papiere. Die gehaltenen SoftwareONE-Anteile wären am 10.11.2025 31,94 CHF wert, da der Schlussstand 7,41 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 68,06 Prozent.

SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. CHF wert. Die SoftwareONE-Aktie wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

