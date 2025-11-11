SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Hochrechnung
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren bedeutet
Am 11.11.2020 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,310 SoftwareONE-Papiere. Die gehaltenen SoftwareONE-Anteile wären am 10.11.2025 31,94 CHF wert, da der Schlussstand 7,41 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 68,06 Prozent.
SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. CHF wert. Die SoftwareONE-Aktie wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftwareONEmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)