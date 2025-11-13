Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 17 642,80 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,249 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,223 Prozent höher bei 17 666,39 Punkten, nach 17 627,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 689,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 640,07 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 3,18 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 17 221,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 677,64 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 13.11.2024, mit 15 583,76 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 13,69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SoftwareONE (+ 6,98 Prozent auf 8,28 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,74 Prozent auf 9,95 CHF), PolyPeptide (+ 3,36 Prozent auf 24,60 CHF), Barry Callebaut (+ 2,66 Prozent auf 1 235,00 CHF) und Komax (+ 2,58 Prozent auf 63,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Montana Aerospace (-14,86 Prozent auf 25,50 CHF), Addex Therapeutics (-8,31 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (-8,28 Prozent auf 0,91 CHF), Perrot Duval SA (-8,03 Prozent auf 45,80 CHF) und Zehnder A (-7,69 Prozent auf 67,20 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 674 080 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,460 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Lindt-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 16 000 000,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Lindt-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

