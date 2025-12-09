SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren angefallen

SoftwareONE Aktie
Am 09.12.2020 wurde die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,60 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,373 SoftwareONE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 381,99 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 08.12.2025 auf 9,02 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 61,80 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für SoftwareONE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,93 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag des SoftwareONE-Papiers an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines SoftwareONE-Anteils bei 18,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
