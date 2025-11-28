Aktien Schweiz wenig verändert - SoftwareOne mit Kaufempfehlung fest

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich behauptet ins Wochenende verabschiedet. Nachdem sich schon tags zuvor vor dem Hintergrund des US-Thanksgiving-Feiertags in der Breite wenig getan hatte, fehlten auch am Freitag frische Impulse. Der SMI ging mit 12.834 Punkten fast unverändert aus dem Handel. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,02 (Donnerstag: 10,47) Millionen Aktien.

Für keine merklichen Impulse sorgten Wirtschaftsdaten aus der Schweiz. Das BIP schrumpfte im dritten Quartal um 0,5 Prozent, vornehmlich als Reaktion auf die extrem hohen US-Zölle, die inzwischen aber wieder gesenkt wurden. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,2 Prozent geschrumpft, nachdem sie im ersten Quartal noch um 0,8 Prozent gewachsen war. Das schwache BIP erhöht zwar die Chancen auf eine Zinssenkung zur Stützung der Wirtschaft, die Notenbank hat jedoch bereits klargemacht, dass die Hürde für die Einführung von Negativzinsen höher sei als eine Senkung, wenn der Zinssatz über null liege. Derweil haben sich die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft im November minimal verbessert. Das KOF-Konjunkturbarometer kletterte leicht und liegt über seinem mittelfristigen Durchschnittswert.

Bei den Einzelwerten im Leitindex SMI tat sich in er Breite wenig. An der Spitze rangierten mit Amrize (+2,0%), Givaudan (+1,7%) und ABB (+1,1%) eher konjunkturreagible Aktien. Am Ende lagen Aktien von Unternehmen, die als defensiv und weniger konjunkturabhängig gelten. Schlusslicht waren Swisscom mit einem Minus von 1,2 Prozent, davor lagen Roche.

In der zweiten Reihe verteuerten sich SoftwarOne um 5,1 Prozent auf 8,89 Franken. Hier dürfte eine Kaufempfehlung von Berenberg mit einem Kursziel von 11 Franken für Auftrieb gesorgt haben.

Stadler Rail verbesserten sich um 0,6 Prozent. Das Unternehmen will eine Niederlage bei einem Auftrag für 116 Doppelstockzüge der Schweizerischen Bundesbahn gegen Siemens nicht hinnehmen und hat Beschwerde gegen die Vergabe des Auftrags eingereicht. Der Auftrag hat ein Volumen von 2,1 Milliarden Franken. Zugleich wurde bekannt, dass Stadler Rail mit 557 Schlafwagen 20 mehr an Kasachstan ausliefern wird als ursprünglich angekündigt.

